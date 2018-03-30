Karaman’da tarihi eser operasyonu

Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 68 yaşındaki şüphelinin evinde 41 adet tarihi eser ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri saat 07.00 sıralarında merkez Sudurağı beldesinde ikamet eden 68 yaşındaki M.T.’in evinde arama gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen aramada kültür varlığı olduğu değerlendirilen 41 adet tarihi eser, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca ve silahlara ait 39 adet fişek ele geçirildiği öğrenildi.

Şüpheli M.T. ise ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.