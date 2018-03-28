HABER

Karaman’da tarlalardan sulama borusu çalan 3 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 15:23 | Son Güncelleme

Karaman’da tarlalardan alüminyum sulama borusu çaldıkları ileri sürülen 3 kişi, jandarma tarafından saklandıkları yerde yakalandı.Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Çiğdemli köyü yakınlarında 33 plakalı bir otomobilin şüpheli şekilde dolaştığı gören köylüler durumu jandarmaya bildirdi.

Karaman’da tarlalardan sulama borusu çalan 3 kişi yakalandı

Karaman’da tarlalardan alüminyum sulama borusu çaldıkları ileri sürülen 3 kişi, jandarma tarafından saklandıkları yerde yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Çiğdemli köyü yakınlarında 33 plakalı bir otomobilin şüpheli şekilde dolaştığı gören köylüler durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekibi sevk edildi. Bölgeye giden ekip, Çiğdemli-Karaman karayolu üzerinde Ş.D.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Jandarma, Ş.D. ile birlikte olan M.K.’yi de tarlada bulunan brandanın altında, M.A.E.’yi de sulama kanaletinin altına saklanmış halde buldu. Zanlıların otomobilinde arama yapan jandarma, bagajda 6 metre uzunluğunda dört parça halinde beşlik alüminyum sulama borusu ile bir kazma ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmada tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çin'den dünyaya gözdağı! Uydudan görüntülendiÇin'den dünyaya gözdağı! Uydudan görüntülendi
Skandal sözler: Ahlâk dayakla öğretilir!Skandal sözler: Ahlâk dayakla öğretilir!
Çiftlik Bank'ın kilit ismi tutuklandı!Çiftlik Bank'ın kilit ismi tutuklandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Öykü Serter rezil oldu!

Öykü Serter rezil oldu!

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı: Yok böyle sınıf

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı: Yok böyle sınıf

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çırılçıplak çatıya çıkan genci 'Çay içelim' diyerek ikna etti

Çırılçıplak çatıya çıkan genci 'Çay içelim' diyerek ikna etti

Tükürülen pizzayı yiyen kişiden olay sözler: Tam üçüncü dilimi ısırdığımda...

Tükürülen pizzayı yiyen kişiden olay sözler: Tam üçüncü dilimi ısırdığımda...

'Hülya’yı öldürdüm, elbise dolabına koydum' demişti! Cani koca hakkında karar verildi!

'Hülya’yı öldürdüm, elbise dolabına koydum' demişti! Cani koca hakkında karar verildi!

Adana'da akılalmaz olay! Dertleşme bahanesiyle çağırdı bu hale getirdi!

Adana'da akılalmaz olay! Dertleşme bahanesiyle çağırdı bu hale getirdi!

İstanbul'da zabıta krizi! Birbirlerine giirdiler!

İstanbul'da zabıta krizi! Birbirlerine giirdiler!

Baraj gölüne düşen cipi kaybolmasın diye üzerinde bekledi

Baraj gölüne düşen cipi kaybolmasın diye üzerinde bekledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.