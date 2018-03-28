Karaman’da tarlalardan sulama borusu çalan 3 kişi yakalandı

Karaman’da tarlalardan alüminyum sulama borusu çaldıkları ileri sürülen 3 kişi, jandarma tarafından saklandıkları yerde yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Çiğdemli köyü yakınlarında 33 plakalı bir otomobilin şüpheli şekilde dolaştığı gören köylüler durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekibi sevk edildi. Bölgeye giden ekip, Çiğdemli-Karaman karayolu üzerinde Ş.D.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Jandarma, Ş.D. ile birlikte olan M.K.’yi de tarlada bulunan brandanın altında, M.A.E.’yi de sulama kanaletinin altına saklanmış halde buldu. Zanlıların otomobilinde arama yapan jandarma, bagajda 6 metre uzunluğunda dört parça halinde beşlik alüminyum sulama borusu ile bir kazma ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmada tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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