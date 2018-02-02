Karaman'da uyuşturucu operasyonu: 5 kişi adliyeye sevk edildi

Muammer ŞEN / KARAMAN (DHA) KARAMAN'da polis tarafından uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi. Operasyonda 'Skunk' adı verilen yarım kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Karaman Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şebekeye yönelik dün operasyon düzenledi. Daha önce belirlenen 3 farklı adrese yapılan baskında Z.Y., D.P, M.I., F.Ç., ve A.B.'yi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada'Skunk' adı verilen yarım kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 kişi yapılan sorgulamanın ardından bugün adliyeye sevk edildi.
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