HABER

Karaman'da uyuşturucu operasyonuna tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2018 16:00 | Son Güncelleme

KARAMAN'da evinde 322 uyuşturucu hapla yakalanan Yasin Uğuz, tutuklandı.

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da evinde 322 uyuşturucu hapla yakalanan Yasin Uğuz, tutuklandı. Karaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kişinin kent merkezinde sokaklarda uyuşturucu sattığını bilgisini aldı. Yapılan araştırmada şüphelinin Yasin Uğuz olduğunu belirleyen polis, bugün sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla evinde gözaltına aldı. Yapılan aramada da 322 uyuşturucu hap ele geçirildi. Yasin Uğuz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hadise, Amsterdam konserinde yuhalandı!

Hadise, Amsterdam konserinde yuhalandı!

Salih Müslim serbest bırakıldı!

Salih Müslim serbest bırakıldı!

Başbakan Yıldırım 'belgelerle geldim' dedi ve canlı yayında açıkladı!

Başbakan Yıldırım 'belgelerle geldim' dedi ve canlı yayında açıkladı!

Çalışan anneye 5 bin 50 lira para!

Çalışan anneye 5 bin 50 lira para!

Sevgilisini boğdu, kendini böyle savundu: Kendimi öldüreceğime...

Sevgilisini boğdu, kendini böyle savundu: Kendimi öldüreceğime...

Türkiye ile Yunanistan arasında büyük kriz yaratacak olay!

Türkiye ile Yunanistan arasında büyük kriz yaratacak olay!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Belediye işçisi görev yeri değiştirilince çatıya çıktı

Belediye işçisi görev yeri değiştirilince çatıya çıktı

Otomobilde uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ile yakalandılar

Otomobilde uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ile yakalandılar

Tartıştığı komşusunu meyve bıçağıyla yaraladı

Tartıştığı komşusunu meyve bıçağıyla yaraladı

Gelinini öldürüp ve oğlunu yaralayan baba tutuklandı

Gelinini öldürüp ve oğlunu yaralayan baba tutuklandı

Samsun’da yasa dışı bahis operasyonunda 9 tutuklama

Samsun’da yasa dışı bahis operasyonunda 9 tutuklama

Raco'nun çevresindeki terör mevzileri vuruluyor

Raco'nun çevresindeki terör mevzileri vuruluyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.