Karaman'da uyuşturucu operasyonuna tutuklama

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da evinde 322 uyuşturucu hapla yakalanan Yasin Uğuz, tutuklandı. Karaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kişinin kent merkezinde sokaklarda uyuşturucu sattığını bilgisini aldı. Yapılan araştırmada şüphelinin Yasin Uğuz olduğunu belirleyen polis, bugün sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla evinde gözaltına aldı. Yapılan aramada da 322 uyuşturucu hap ele geçirildi. Yasin Uğuz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.