Karaman’da uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Karaman’da uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Karaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 1 kişinin sokaklarda uyuşturucu hap sattığına yönelik duyum aldı. Yapılan araştırma sonucu şüphelinin Yasin U., olduğunu belirleyen polis, zanlıyı teknik ve fiziki takibi aldı. Düzenlenen operasyonla Yasin U., evinde gözaltına alındı. Şahsın evinde arama yapan ekipler 322 adet uyuşturucu hap buldu. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Yasin U., mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine konuldu.
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