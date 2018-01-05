Karaman'da 'yan baktın' kavgası: 2 yaralı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA) - KARAMAN'da iki grup arasında 'niye yan baktın' bahanesiyle çıkan kavgada, Sezgin Tatarlı (18) ile İdris Nebi Uysal (26), bıçakla yaralandı.
Olay, bugün saat 18.00 sıralarında Ahi Osman Mahallesi Kemal Kaynaş Caddesi'nde meydana geldi. Sezgin Tatarlı ve İdris Nebi Uysal yolda yürürken, karşılarından gelen gruptan bir kişi, 'Niye yan bakıyorsunuz' diye sataşınca tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Tatarlı ve Uysal, vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis, kaçış anları güvenlik kamerasına yansıyan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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