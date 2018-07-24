HABER

Karaman'daki kazada ölen aynı aileden 3 kişi defnedildi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2018 14:52 | Son Güncelleme

KARAMAN'da, yapımı devam eden üst geçidin ayağına çarpan otomobilde yaşamını yitiren aynı aileden 3 kişi, gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.  Kaza, dün saat 10.30 sıralarında Karaman- Mersin karayolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi.

Karaman'daki kazada ölen aynı aileden 3 kişi defnedildi

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da, yapımı devam eden üst geçidin ayağına çarpan otomobilde yaşamını yitiren aynı aileden 3 kişi, gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.
Kaza, dün saat 10.30 sıralarında Karaman- Mersin karayolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. Mersin'den Karaman'a gelen Mustafa Ataseven (37) yönetimindeki 33 U 0395 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, yapımı devam eden üst geçidin ayağına çarptı. Kazada, sürücü Ataseven ile babası Ömer (70), eşi Bediha (34), çocukları Ömer (12), Merve Reyhan (8) ve Hatice Sümeyra Ataseven (2) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada dede Ömer Ataseven olay yerinde, sürücü Mustafa Ataseven ve kızı Hatice Sümeyra da kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahaleye karşın yaşamını yitirdi. Bediha Ataseven ile çocukları Ömer ve Merve Reyhan'ın tedavilerinin sürdüğü belirtildi.
Yaşamını yitiren sürücü Mustafa Ataseven ile babası Ömer ve kızı Hatice Sümeyra Ataseven, bugün kılınan cenaze namazı sonrası Siyaser Mahalle Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Karaman'daki kazada ölen aynı aileden 3 kişi defnedildiKaraman'daki kazada ölen aynı aileden 3 kişi defnedildiKaraman'daki kazada ölen aynı aileden 3 kişi defnedildiKaraman'daki kazada ölen aynı aileden 3 kişi defnedildi

PARTNERİbo'dan Erol Köse'ye büyük şok!İbo'dan Erol Köse'ye büyük şok!
Kayıp Evrim'in babası önce 'traktörden düştü', sonra 'bilmiyorum' demiş (2)Kayıp Evrim'in babası önce 'traktörden düştü', sonra 'bilmiyorum' demiş (2)
Zonguldak'ta yolcu minibüsü devrildi: 10 yaralıZonguldak'ta yolcu minibüsü devrildi: 10 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster'deki 'poposuyla nefes alan hayvan' sorusu şaşırttı!

Kim Milyoner Olmak İster'deki 'poposuyla nefes alan hayvan' sorusu şaşırttı!

Son dakika! Kırıkkale-Ankara yolunda korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Son dakika! Kırıkkale-Ankara yolunda korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Kocasının yaptığı iğrençliği duyunca tek bir şey istedi!

Kocasının yaptığı iğrençliği duyunca tek bir şey istedi!

Adnan Oktar’ın cezaevindeki ilk isteği ortaya çıktı!

Adnan Oktar’ın cezaevindeki ilk isteği ortaya çıktı!

Benfica, Ayew-Fenerbahçe transferini açıkladı

Benfica, Ayew-Fenerbahçe transferini açıkladı

Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan çok çarpıcı iddia!

Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan çok çarpıcı iddia!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Beşiktaş'ta taksi evin yatak odasına girdi

Beşiktaş'ta taksi evin yatak odasına girdi

Iğdır’da 74 koyun yıldırım nedeniyle telef oldu

Iğdır’da 74 koyun yıldırım nedeniyle telef oldu

Kayseri'de feci kaza! Feryatları yürekleri dağladı

Kayseri'de feci kaza! Feryatları yürekleri dağladı

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan Evrim'in anne ve babası tutuklandı

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan Evrim'in anne ve babası tutuklandı

İstanbul Kadıköy'de polise arkadaşının boğulduğu yeri gösteren Aziz Mertcan Aytaç'ın cesedi 2 hafta sonra aynı yerden çıktı!

İstanbul Kadıköy'de polise arkadaşının boğulduğu yeri gösteren Aziz Mertcan Aytaç'ın cesedi 2 hafta sonra aynı yerden çıktı!

Türkiye'nin en pahalı tuvaleti sadece 2 gün dayanabildi

Türkiye'nin en pahalı tuvaleti sadece 2 gün dayanabildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.