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Karaman'daki kazada ölen aynı aileden 3 kişi defnedildi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2018 15:41 | Son Güncelleme

KARAMAN'da, yapımı devam eden üst geçidin ayağına çarpan otomobilde yaşamını yitiren aynı aileden 3 kişi, gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da, yapımı devam eden üst geçidin ayağına çarpan otomobilde yaşamını yitiren aynı aileden 3 kişi, gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi. Kaza, dün saat 10.30 sıralarında Karaman- Mersin karayolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. Mersin'den Karaman'a gelen Mustafa Ataseven (37) yönetimindeki 33 U 0395 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, yapımı devam eden üst geçidin ayağına çarptı. Kazada, sürücü Ataseven ile babası Ömer (70), eşi Bediha (34), çocukları Ömer (12), Merve Reyhan (8) ve Hatice Sümeyra Ataseven (2) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada dede Ömer Ataseven olay yerinde, sürücü Mustafa Ataseven ve kızı Hatice Sümeyra da kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahaleye karşın yaşamını yitirdi. Bediha Ataseven ile çocukları Ömer ve Merve Reyhan'ın tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Yaşamını yitiren sürücü Mustafa Ataseven ile babası Ömer ve kızı Hatice Sümeyra Ataseven, bugün kılınan cenaze namazı sonrası Siyaser Mahalle Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

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