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Karaman'daki tefecilik operasyonunda 4 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2018 15:49 | Son Güncelleme

KARAMAN'da tefecilik yapıp, vatandaşlara zorla senet imzalattıkları ileri sürülen 4 şüpheli tutuklandı.

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da tefecilik yapıp, vatandaşlara zorla senet imzalattıkları ileri sürülen 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde tefecilik yaptıkları ve vatandaşlara zorla senet imzalattıkları öne sürülen şüphelileri takibe aldı. Polis, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için hareke geçti. Dün sabah yapılan operasyonda, akraba oldukları ifade edilen 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Celal U., Selim U. Emrah U. ve Müslüm U. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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