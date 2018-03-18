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Karaman’daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2018 12:45 | Son Güncelleme

Karaman’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan 2’si tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Karaman Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde sattıkları iddia edilen 3 şüpheliyi takibe aldı.

Karaman’daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Karaman’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan 2’si tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Karaman Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde sattıkları iddia edilen 3 şüpheliyi takibe aldı. Yapılan çalışmaların ardından şüpheliler H.N, C.N. ve K.N, evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.N. ve C.N. tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderilirken, K.N. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karaman’daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

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