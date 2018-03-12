Karara tepki gösteren baba adliye koridorunda kalp krizi geçirerek öldü (2)

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) - KOCAELİ Gölcük'te eşinin arkadaşı Erdal Kaya tarafından boğazı kesilerek öldürülen Hacer Çetindağ'ın babası Şaban Deniz, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde görülen davada karar sonrası adliye koridorunda kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Gölcük'te 2 Ekim 2015 tarihinde arkadaşı işitme engelli Selçuk Çetindağ'ın eşi işitme engelli Hacer Çetindağ'ı boğazını keserek öldüren işitme engelli Erdal Kaya, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, "Kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi, aynı davada yine "Eşini kasten öldürme" suçundan yargılanan Selçuk Çetindağ'ı ise delil yetersizliğinden beraat ettirdi. Taraflar kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nde bugün görülen davaya, tutuklu sanık Erdal Kaya SEGBİS sistemi ile katıldı. Tutuksuz yargılanan ve yerel mahkemece hakkında beraat kararı verilen Selçuk Çetindağ'ın katılmadığı duruşmada, Hacer Çetindağ'ın babası Şaban Deniz, kardeşi Cemalettin Deniz ile ablası Ayhan Doğan ve tarafların avukatları katıldı: Son sözü sorulan sanık Erdal Kaya, eski savunmaların tekrar ettiğini belirterek pişman olduğunu söyledi. İstinaf Savcısı Ali Parlar, sanığın, "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. İSTİNAF MAHKEMESİ YEREL MAHKEMENİN KARARINI ONADI Kararını açıklayan 1. Ceza Dairesi, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından sanık Erdal Kaya'ya, "Kasten adam öldürme" suçundan verilen müebbet hapis cezasının usul ve yasaya uygun bularak onadı. Mahkeme, Hacer Çetindağ'ın eşi Selçuk Çetindağ'a verilen beraat kararını da onadı. KARDEŞİ CAMDAN ATLAMAK İSTEDİ BABASI KALP KRİZİ GEÇİRDİ Hacer Çetindağ'ın yakınları karara tepki gösterdi. Hacer Çetindağ'ın kardeşi Cemalettin Deniz, karar üzerine adliyenin beşinci katından cama doğru koşarak intihar etmek istedi. Cemalettin Deniz kapalı camı açana kadar güvenlik görevlileri tarafından durduruldu. AMBULANS YARIM SAAT SONRA GELDİ Bu sırada Hacer Çetindağ'ın babası Şaban Deniz de yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Şaban Deniz'e ilk müdahaleyi polis, özel güvenlik görevlileri ve adliyenin sağlık personeli yaptı. Ambulans, haber verildikten yaklaşık yarım saat sonra geldi. Şaban Deniz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Şaban Deniz, ambulansa bindirilerek adliyeden götürüldü.