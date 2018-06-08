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Kararsız sürücü direğe çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2018 13:10 | Son Güncelleme

  BAKIRKÖY'de, yol ayırımında gideceği yön konusunda  kararsız kalan taksi sürücüsü, refüjde bulunan  aydınlatma direğine çarptı.

Kararsız sürücü direğe çarptı

Alper KORKMAZ/ İSTANBUL, (DHA) BAKIRKÖY'de, yol ayırımında gideceği yön konusunda kararsız kalan taksi sürücüsü, refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazada, taksi sürücüsü ve yolcu yaralandı.

Kaza, 11.20 sıralarında Yeşilköy Mahallesi, Atatürk Havalimanı Caddesi üzerinde meydana geldi. 34 TDR 54 plakalı taksinin sürücüsü Hasan Vural, İstanbul Fuar Merkezi ile Atatürk Havalimanı yol ayırımına geldiğinde hangi yöne gideceği konusunda kararsız kaldı. Vural bu sırada yol ayrımında refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk yola devrildi. Meydana gelen kazada, sürücü Hasan Vural ile takside bulunan bir yolcu yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 ekipleri, yaralılara olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü. Kaza nedeniyle Atatürk Havalimanı istikametinde yoğunluk yaşanırken, İstanbul Fuar Merkezi yönü devrilen direk nedeniyle trafiğe kapandı. Yaklaşık 1 saat sonra kaza yapan taksi ve devrilen direk ekipler tarafından yoldan kaldırıldı.

(FOTOĞRAF)

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