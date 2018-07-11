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Karasu'da boğulmak üzere olan gencin kurtarılma anı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2018 13:40 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi geçiren genç, cankurtaran ekiplerince kurtarıldı.

Aziz GÜVENER/KARASU (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi geçiren genç, cankurtaran ekiplerince kurtarıldı. Kurtarma operasyonu, su altı kamerasıyla anbean kaydedildi. Karasu'da, Karadeniz sularında her gün çok sayıda kişi boğulma tehlikesi geçiriyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı cankurtaran ekipleri, boğulma tehlikesi geçirenlere anında müdahale ediyor. Çok sayıda cankurtaran, bu yıl boğulma olaylarına karşı sıkı mücadele verip, 1 aylık sürede birçok kişiyi kurtardı. Bir gencin cankurtaranlar tarafından kurtarıldığı anlar, su altı kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Cankurtaranların kıyıdan çıkış yapması, yüzerek, gence ulaşması ve bu sırada getirilen jet ski'ye alınan gencin sudan çıkarılması kameraya yansıdı. Cankurtaranların, suda çırpındığı görülen genci dakikalar içinde sudan çıkarması ve sahilde müdahalede bulunması da görüntülerde yer aldı. Hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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