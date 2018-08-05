Karasu'da denizde kaybolan genç ölü bulundu

Aziz GÜVENER/KARASU(Sakarya),(DHA)- SAKARYA'nın Karasu ilçesinde gece girdiği denizde akıntıya kapılan Muhammet Enes Kalkan'ın (22) cesedi sabah kıyıda bulundu.
Tatil için Karasu'ya gelen Muhammet Enes Kalkan, dün saat 21.00 sıralarında serinlemek için denize girdi. Gencin bir süre sonra gözden kaybolduğunu fark eden yakınları durumu sahil güvenlik ekiplerine bildirdi. Gencin yakınları ve ekipler gece boyunca su üstünde ve kıyı şeridinde arama çalışması yaptı. Kalkan'ın cansız bedeni, sabah 05.30 sıralarında kaybolduğu noktanın 7 kilometre batısında kıyıya vurmuş halde bulundu. Kalkan'ın cenezesini gören yakıları sinir krizleri geçirdi. Gencin cenazesi, cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı inceleme sonrasında otopsi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne gönderildi.
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