Karasu'da polis memuru girdiği denizde kayboldu

Aziz GÜVENER/KARASU(Sakarya),(DHA) - İSTANBUL'dan Karasu'ya tatil için gelen polis memuru Bahri Şahin (50), dalgalar arasında kayboldu.

İstanbul'da yaşayan polis memuru Bahri Şahin, tatil için Karasu'ya geldi. Karasu Limanı mevkiine yüzmek için giden Bahri Şahin, bölgede cankurtaranların 'Deniz dalgalı, girmeyin' anonslarına rağmen suya girdi. Dalgaların yükseldiği saatlerde denize giren Bahri Şahin, bir süre sonra gözden kayboldu. Yakınlarının haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi cankurtaranları, Sakarya Arama Kurtarma Derneği, Sakarya Arama Kurtarma Ekibi ve UMKE ekipleri, Bahri Şahin'i arama çalışması yaptı. Dalgıçlar polis memurunu su altında ararken, cankurtaran ve sahil güvenlik ekipleri jet ski ve botlarla su üstünde arama çalışması yaptı. Şahin'in sahilde bulunan yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Arama çalışması sürüyor.

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