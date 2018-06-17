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Karataş'ta denize giren genç boğuldu, 1 kişi de kayıp

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2018 18:15 | Son Güncelleme

M.

M. Sefa ÜNAL/ KARATAŞ(Adana), (DHA)- ADANA'nın Karataş ilçesinde denize giren 17 yaşlarındaki bir genç boğularak hayatını kaybederken 1 kişi de suda kayboldu. İlçede fırtına nedeniyle dalgalı olan denizde serinlemek isteyen 6 kişinin ise boğulma tehlikesi atlattığı bildirildi.
Ramazan Bayramı nedeniyle Karataş ilçesi sahilinde denize giren bir gencin suda çırpındığını görenler yardımına koştu. Kimliği saptanamayan genç, uzun uğraşlar sonucu sudan çıkarıldı ancak öldüğü anlaşıldı. Gaziantepli olduğu belirtilen gencin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Bu olaydan bir süre sonra kimliği saptanamayan bir genç daha dalgalara kapıldı. Görgü tanıklarının ifadesine göre, denizde arama kurtarma çalışması başlatıldı.
İlçede gün boyunca şiddetli fırtına nedeniyle dalgalı olduğu belirtilen denizde serinlemek isteyen 6 kişinin de boğulma tehlikesi atlattığı kaydedildi.

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