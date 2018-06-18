HABER

Karataş'ta kaybolan gencin cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2018 13:13 | Son Güncelleme

M.

Karataş'ta kaybolan gencin cesedi bulundu

M. Sefa ÜNAL/KARATAŞ (Adana), (DHA)- ADANA'nın Karataş ilçesinde dün serinlemek için girdiği denizde kaybolan Hüseyin Çoban'ın (16) cesedi bulundu.
Ramazan Bayramı nedeniyle Karataş ilçesi sahilinde dün denize giren Hüseyin Cem Beygilli (17)ile Hüseyin Çoban dalgalara kapıldı. Beygilli'nin cesedi, çevredekiler tarafından dün bulunurken, Çoban'a ise ulaşılamadı. Adana Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekipleri tarafından bugün havadan ve karadan başlatılan çalışma sonucu Çoban'ın cesedi de denizde bulundu. Ekipler tarafından sudan çıkartılan Çoban'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Denizde boğulan Hüseyin Cem Beygilli'nin cenazesi toprağa verilmek üzere Gaziantep'e, Hüseyin Çoban'ın cenazesinin ise Şanlıurfa'ya gönderileceği bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Karataş'ta kaybolan gencin cesedi bulunduKarataş'ta kaybolan gencin cesedi bulunduKarataş'ta kaybolan gencin cesedi bulundu

PARTNER'Kızımın başını öne eğdirmem''Kızımın başını öne eğdirmem'
GPS ile yeri tespit edilen TIR sürücüsü, ölü bulunduGPS ile yeri tespit edilen TIR sürücüsü, ölü bulundu
Balıkesir'de ahırda çıkan yangında 20 büyükbaş kurtarıldıBalıkesir'de ahırda çıkan yangında 20 büyükbaş kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler: Muhafazakar seçmende sorgulama başladı

Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler: Muhafazakar seçmende sorgulama başladı

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Yazıklar olsun

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Yazıklar olsun

Sabri Sarıoğlu Kayserispor'a gidiyor!

Sabri Sarıoğlu Kayserispor'a gidiyor!

Vatandaşa büyük müjde! 50 milyar liralık destek geliyor

Vatandaşa büyük müjde! 50 milyar liralık destek geliyor

Demirtaş: Demokrasi ittifakı kurulmalı

Demirtaş: Demokrasi ittifakı kurulmalı

MHP'li milletvekilinden flaş 2.tur açıklaması: Erdoğan'ın karşısındaki adayı destekleyeceğim

MHP'li milletvekilinden flaş 2.tur açıklaması: Erdoğan'ın karşısındaki adayı destekleyeceğim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Manisa Şehzadeler ilçesinde çay fiyatını müşterinin 'nezaketi' belirliyor

Manisa Şehzadeler ilçesinde çay fiyatını müşterinin 'nezaketi' belirliyor

Taksim Metrosu'nda taciz skandalı! Yakalanan tacizcisine tokat attı

Taksim Metrosu'nda taciz skandalı! Yakalanan tacizcisine tokat attı

Otelden atılan paralar izdihama neden oldu!

Otelden atılan paralar izdihama neden oldu!

Yüksek sesle konuşma nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi öldü

Yüksek sesle konuşma nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi öldü

Yol verme kavgasında kendini vurdu

Yol verme kavgasında kendini vurdu

İstanbul Kadıköy'de köpeğe şiddet! Dehşet anları kamerada

İstanbul Kadıköy'de köpeğe şiddet! Dehşet anları kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.