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Karate hocasına, kız öğrenciye cinsel istismardan 32 yıl hapis istemi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2018 12:06 | Son Güncelleme

BURSA’da kendisine ait salonda karate eğitimi verdiği S.A.

Karate hocasına, kız öğrenciye cinsel istismardan 32 yıl hapis istemi

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da kendisine ait salonda karate eğitimi verdiği S.A. (9) isimli kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen karate hocası O.N.A.'nın (54) yargılanmasına başlandı. Hakkında 32 yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu sanık O.N.A. yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.
Merkez Yıldırım ilçesinde geçen Ocak ayında meydana gelen olayda, ilkokul öğrencisi S.A., arkadaşlarına, karate hocası O.N.A.'nın karate salonunda kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. S.A.'nın arkadaşları, durumu kızın annesine bildirdi. Bir süre önce eşinden boşanan S.A.'nın annesi A.B., Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Polis tarafından gözaltına alınan O.N.A. suçlamaları kabul etmedi. Mahkemeye çıkartılan 4 çocuk babası O.N.A. tutuklandı.
Savcılık soruşturması sonucunda hakkında Bursa 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplamda 32 yıla kadar hapis istenen O.N.A.'nın yargılanmasına başlandı. Çıktığı ilk duruşmada yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen O.N.A., "Öğrencim, annesi ile karate öğrenmek için salonuma geldi. Kendisini diğer öğrenciler gibi kabul ettim. S.A. haftanın üç günü karate eğitimi alırken eşinden boşanan annesi ise salona gelip benimle yakınlık kurmak istiyordu. Bunu fark ettim. Evli olduğum için ondan uzak durdum. Sonra bana böyle bir suçlama yönlettiler. Kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi.
Kızı S.A.'yı getirmediği duruşmada ifade veren anne A.B. ise "Çocuğum bana yaşadıklarını anlatmadı. Yalnız karate kursuna gitmek istemediğini söylüyordu. Olayı öğrenince şikayetçi oldum. O.N.A.'nın söylediği gibi kendisine kesinlikle ilgi duymadım, yakınlık kurmak istemedim. Yalan söylüyor. Cezalandırılmasını talep ediyorum" diye konuştu.
Duruşma, eksik evrakın beklenmesi ve S.A.'nın bir sonraki duruşmada dinlenmesi için ertelenirken, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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Karate hocasına, kız öğrenciye cinsel istismardan 32 yıl hapis istemi

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