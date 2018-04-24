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Karaya oturup ikiye bölünen gemide yangın çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.04.2018 15:24 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde karaya oturup ikiye bölünen gemide yangın çıktı.Edinilen bilgiye göre, İzmir’den Rusya’ya seyir halindeki “Berra G.

Karaya oturup ikiye bölünen gemide yangın çıktı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde karaya oturup ikiye bölünen gemide yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, İzmir’den Rusya’ya seyir halindeki “Berra G. Moroni” isimli kuru yük gemisi geçtiğimiz Ocak ayında fırtına nedeniyle sürüklenerek karaya oturdu ve ortadan ikiye bölündü. Geminin 12 mürettebatı itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Tersaneler bölümünde söküm işlemleri sürdüğü sırada geminin makine bölümünden alevler yükselmeye başladı. Bunun üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekiplerin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınarak büyümeden söndürüldü.
Ekipler, soğutma çalışmalarının ardından bölgeden ayrıldı.

Karaya oturup ikiye bölünen gemide yangın çıktı

Karaya oturup ikiye bölünen gemide yangın çıktı

Karaya oturup ikiye bölünen gemide yangın çıktı

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