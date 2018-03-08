Karaya sürüklenen tekne kurtarıldı

Nilüfer DEMİR / MİLAS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Milas İlçesi'nde Hüseyin Berkan Güvenç'e (25) ait bir tekne arıza yaparak karaya sürüklenmeye başladı. Çevredeki balıkçılarında yardımıyla kontrol altına alınan teknede küçük çaplı maddi hasar oluşurken, olayda yaralanan olmadı.

Olay, bugün gündüz saatlerinde Güllük Mahallesi açıklarında meydana geldi. Deniz Keyfi 1 isimli ahşap tekneyi havanın bozması nedeniyle Kıyıkışlacık Balıkçı Barınağı'na götürmek isteyen Hüseyin Berkan Güvenç ve arkadaşı Salih Ayaz, teknenin şanzımanının bozulması nedeniyle karaya doğru sürüklenmeye başladı. Hermias Caddesi'ndeki kayalık bölüme doğru sürüklenen teknedeki Güvenç ve Ayaz çevredeki balıkçılardan yardım istedi. Bunun üzerine yardıma gelen çevredeki balıkçılar, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla tekneyi kurtardı.

Karadaki vatandaşlar kurtarma çalışmalarını cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Kurtarma çalışmaları esnasında zaman zaman kayalıklara çarpan teknede yaklaşık 15 bin TL'lik maddi hasar meydana gelirken, olayda yaralanan olmadı.

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