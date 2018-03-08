HABER

Karaya sürüklenen tekne kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2018 23:44 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Milas İlçesi'nde Hüseyin Berkan Güvenç'e (25) ait bir tekne arıza yaparak karaya sürüklenmeye başladı.

Nilüfer DEMİR / MİLAS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Milas İlçesi'nde Hüseyin Berkan Güvenç'e (25) ait bir tekne arıza yaparak karaya sürüklenmeye başladı. Çevredeki balıkçılarında yardımıyla kontrol altına alınan teknede küçük çaplı maddi hasar oluşurken, olayda yaralanan olmadı.

Olay, bugün gündüz saatlerinde Güllük Mahallesi açıklarında meydana geldi. Deniz Keyfi 1 isimli ahşap tekneyi havanın bozması nedeniyle Kıyıkışlacık Balıkçı Barınağı'na götürmek isteyen Hüseyin Berkan Güvenç ve arkadaşı Salih Ayaz, teknenin şanzımanının bozulması nedeniyle karaya doğru sürüklenmeye başladı. Hermias Caddesi'ndeki kayalık bölüme doğru sürüklenen teknedeki Güvenç ve Ayaz çevredeki balıkçılardan yardım istedi. Bunun üzerine yardıma gelen çevredeki balıkçılar, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla tekneyi kurtardı.

Karadaki vatandaşlar kurtarma çalışmalarını cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Kurtarma çalışmaları esnasında zaman zaman kayalıklara çarpan teknede yaklaşık 15 bin TL'lik maddi hasar meydana gelirken, olayda yaralanan olmadı.

Kadir Mısıroğlu'nun restoranı şaibeli çıktı!Kadir Mısıroğlu'nun restoranı şaibeli çıktı!
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
Alev alev yanıyor! Bin metrekarelik alana yayıldıAlev alev yanıyor! Bin metrekarelik alana yayıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sen Anlat Karadeniz dizisinde güldüren hata

Sen Anlat Karadeniz dizisinde güldüren hata

Seda Sayan'ın sperm bankası açıklaması yetmedi! Durmuyor

Seda Sayan'ın sperm bankası açıklaması yetmedi! Durmuyor

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Sonuçları olur

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Sonuçları olur

Atilla Taş'a hapis cezası!

Atilla Taş'a hapis cezası!

Çılgın çiftin 'havan mermisi' fantezisinin sonu kötü bitti

Çılgın çiftin 'havan mermisi' fantezisinin sonu kötü bitti

Kadın izleyicinin kocasıyla ilgili isteği şaşkına çevirdi

Kadın izleyicinin kocasıyla ilgili isteği şaşkına çevirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kumar operasyonunda 77 kişiye 19 bin 943 lira ceza

Kumar operasyonunda 77 kişiye 19 bin 943 lira ceza

Maganda ateşi, 2 kişiyi yaraladı

Maganda ateşi, 2 kişiyi yaraladı

Otomobil bariyerleri aşıp alt yola düştü: 1 ölü, 2 yaralı

Otomobil bariyerleri aşıp alt yola düştü: 1 ölü, 2 yaralı

Yaşlı sürücünün çarpıp kaçtığı kazada 2 kadın öldü

Yaşlı sürücünün çarpıp kaçtığı kazada 2 kadın öldü

Emniyet kemeri hayat kurtardı

Emniyet kemeri hayat kurtardı

Alkollü ve ehliyetsiz sürücünün arkadaşı içkileri almaya çalıştı

Alkollü ve ehliyetsiz sürücünün arkadaşı içkileri almaya çalıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.