Karaya vuran cesedin kimliği belli oldu

İzmir’in Foça ilçesi Aslan Burnu mevkiinde, üzerinde dalış kıyafetiyle karaya vuran cesedin, önceki gün dalış yaparken kaybolan Osman Nuri Gülder’e (67) ait olduğu belirlendi.

İzmir’de Eski Foça ile Yeni Foça arasında bulunan Aslan Burnu mevkiinde dalış kıyafetli ceset kıyıya vuran cesedin, 67 yaşındaki Osman Nuri Gülder’e ait olduğu belirlendi. Geçtiğimiz akşam saat 22.00 sıralarında profesyonel yüzücü ve dalgıç olduğu belirtilen 3 kişinin içinde bulunduğu zodyak botun devrilmesi sonucu 2 kişi yüzerek karaya çıkmış, Osman Nuri Gülder ise kaybolmuştu.