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Karayolları'na ait kamyonet şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 11:17 | Son Güncelleme

SİNOP’ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait kamyonet, şarampole yuvarlandı.

Karayolları'na ait kamyonet şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Esra AKSU/SİNOP, (DHA) - SİNOP’ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait kamyonet, şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, Boyabat ilçesi yakınlarında meydana geldi. Orhan Dede yönetimindeki 14 HE 826 plakalı Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait kamyonet, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Dede ile araçta bulunan Emrah Duru yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, 2 yaralıyı ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürdü. Yaralılar, hastanede tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Karayolları'na ait kamyonet şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

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