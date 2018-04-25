HABER

Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı bölge toplantısı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2018 12:59 | Son Güncelleme

Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı bölge değerlendirme toplantısı Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok’un katılımı ile Samsun’da yapılacak.Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde illerde yürütülen faaliyetlerin ve belirlenen hedeflere ulaşmadaki etkinliğin detaylı olarak değerlendirilebilmesi, trafikle ilgili sorunların incelenerek uygulayıcı personelin çözüme yönelik görüş ve önerilerinin alınması gibi konuların görüşülmesi amacıyla ülke genelinde öncelikle Erzurum ve Samsun illerinde bölge değerlendirme toplantıları düzenlenmesi Emniyet Genel Müdürlüğünde kararlaştırıldı.Emniyet Genel Müdürü Altınok da katılıyorBu kapsamda Samsun ev sahipliğinde yapılacak olan toplantının açılışı Perşembe (yarın) günü saat 09.00’da İl Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilecek.

Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı bölge değerlendirme toplantısı Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok’un katılımı ile Samsun’da yapılacak.
Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde illerde yürütülen faaliyetlerin ve belirlenen hedeflere ulaşmadaki etkinliğin detaylı olarak değerlendirilebilmesi, trafikle ilgili sorunların incelenerek uygulayıcı personelin çözüme yönelik görüş ve önerilerinin alınması gibi konuların görüşülmesi amacıyla ülke genelinde öncelikle Erzurum ve Samsun illerinde bölge değerlendirme toplantıları düzenlenmesi Emniyet Genel Müdürlüğünde kararlaştırıldı.

Emniyet Genel Müdürü Altınok da katılıyor
Bu kapsamda Samsun ev sahipliğinde yapılacak olan toplantının açılışı Perşembe (yarın) günü saat 09.00’da İl Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilecek. Toplantının açılış bölümü Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Trafik Hizmetleri Başkanı ve Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ali Çelik, Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, ilgili daire başkanları ve kurum yetkilileri ile Bartın, Kastamonu, Sinop, Ordu, Giresun, Çankırı, Çorum, Amasya, Tokat, Sivas, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri illerinin trafikten sorumlu şube müdürü-şube müdür vekillerinin katılımıyla yapılacak.
Açılıştan sonra ise toplantının 2. bölümü için Polisevi toplantı salonuna geçilecek. Gün boyu devam edecek olan toplantı aynı gün akşam sona erecek.

24 Haziran seçimlerinde AK Parti'de Abdullah Gül endişesi24 Haziran seçimlerinde AK Parti'de Abdullah Gül endişesi
Abdullah Gül tepkisi: Bizim için yok hükmündeAbdullah Gül tepkisi: Bizim için yok hükmünde
Facebook, Türkiye’deki kullanıcılarını uyardı!Facebook, Türkiye’deki kullanıcılarını uyardı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

24 Haziran seçimlerinde AK Parti'de Abdullah Gül endişesi

24 Haziran seçimlerinde AK Parti'de Abdullah Gül endişesi

AK Parti grup toplantısında Erdoğan'ı sinirlendiren an!

AK Parti grup toplantısında Erdoğan'ı sinirlendiren an!

24 Haziran seçim sonuçları için son anket!

24 Haziran seçim sonuçları için son anket!

Survivor birleşme partisinde Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz! 'Bu sene bir ilk yaşanacak'

Survivor birleşme partisinde Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz! 'Bu sene bir ilk yaşanacak'

İşte Abdullah Gül'ün tek şartı!

İşte Abdullah Gül'ün tek şartı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'daki lüks sitede korkunç olay!

İstanbul'daki lüks sitede korkunç olay!

IŞİD, porno oyuncusunu tehdit etti evinin görüntüsünü yayınladı

IŞİD, porno oyuncusunu tehdit etti evinin görüntüsünü yayınladı

Sarıyer sahilinde dehşet anları! Halk otobüsü ezdi geçti

Sarıyer sahilinde dehşet anları! Halk otobüsü ezdi geçti

Çiftlik Bank'ın ikinci adamı Cengiz Samur

Çiftlik Bank'ın ikinci adamı Cengiz Samur

Volvo S90 Ambience konsepti gün yüzüne çıktı

Volvo S90 Ambience konsepti gün yüzüne çıktı

Skoda Kamiq rekabete hazır

Skoda Kamiq rekabete hazır

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.