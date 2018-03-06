Karayolunda dehşet! Aracı durdurup katliam yaptı!

Muğla - Fethiye karayolu üzerinde, Zeytin Alanı Mahallesi yakınında bugün saat 11.00 sıralarında, Aydın Bozkurt otomobille, içinde kayınpederi Ahmet Sivrikaya ve eşi Zeynep Bozkurt’un bulunduğu, kayınbiraderi Abdullah Sivrikaya’nın kullandığı otomobilin önünü kesti. Görgü tanıklarının ifadesine göre araçtan pompalı tüfekle inen Bozkurt, ilk olarak ön cama ateş açtı. Ardından kapıyı açıp araçtakilere ateş etti. Ahmet Sivrikaya ve Abdullah Sivrikaya olay yerinde öldü. Zeynep Bozkurt ise ağır yaralandı. Ardından elindeki silahı kendi çenesinin altına dayanan Bozkurt, tetiği çekerek yaşamına son verdi.
DHA'nın haberine göre olayı görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ahmet Sivrikaya, Abdullah Sivrikaya ve Aydın Bozkurt’un olay yerinde öldüğü belirlendi. Ağır yaralı kurtulan Zeynep Bozkurt ise ambulansla Köyceğiz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Zeynep Bozkurt ile Aydın Bozkurt’un boşanma davalarının sürdüğü belirtildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
ABD'den dünyayı sarsan açıklama!
Babasını öldürüp, böyle kaçmış! Görüntüleri ortaya çıktı
Yunan Bakan: 'İki Yunan askeri konusu Türkiye-AB ilişkilerini de etkiler'
Spor salonunda skandal! Duştaki kadınların fotoğraflarını çekip...
Afrin'de 'Burayı vurun, gerekirse şehit olalım' diyen komutanın kimliği ortaya çıktı
Evli kadını kaçırdı, dayağı yedi
Uçakta akıl almaz görüntü! Çırılçıplak porno izledi, hosteslere sarılmaya çalıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Salona gelirken aldım' dedi! Canlı yayında son sayıyı verdi!
MHP'li başkandan Meral Akşener'i kızdıracak benzetme!
Dünya bu Türk'ü konuşuyor
Bu telefon Türkiye'yi sallayacak! Geliyor!
BTK Başkanı Sayan’dan ‘casus yazılım’ açıklaması geldi
Okuyucu Yorumları 5 yorum