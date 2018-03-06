HABER

Karayolunda dehşet! Aracı durdurup katliam yaptı!

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2018 14:59 | Son Güncelleme

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Aydın Bozkurt, otomobiliyle yolunu kestiği kayınpederi ve kayınbiraderine pompalı tüfekle defalarca ateş edip öldürdü, boşanma davası süren eşini ise yaraladı. Ardından çene altına dayadığı silahla yaşamına son verdi.

Muğla - Fethiye karayolu üzerinde, Zeytin Alanı Mahallesi yakınında bugün saat 11.00 sıralarında, Aydın Bozkurt otomobille, içinde kayınpederi Ahmet Sivrikaya ve eşi Zeynep Bozkurt’un bulunduğu, kayınbiraderi Abdullah Sivrikaya’nın kullandığı otomobilin önünü kesti. Görgü tanıklarının ifadesine göre araçtan pompalı tüfekle inen Bozkurt, ilk olarak ön cama ateş açtı. Ardından kapıyı açıp araçtakilere ateş etti. Ahmet Sivrikaya ve Abdullah Sivrikaya olay yerinde öldü. Zeynep Bozkurt ise ağır yaralandı. Ardından elindeki silahı kendi çenesinin altına dayanan Bozkurt, tetiği çekerek yaşamına son verdi.

DHA'nın haberine göre olayı görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ahmet Sivrikaya, Abdullah Sivrikaya ve Aydın Bozkurt’un olay yerinde öldüğü belirlendi. Ağır yaralı kurtulan Zeynep Bozkurt ise ambulansla Köyceğiz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Zeynep Bozkurt ile Aydın Bozkurt’un boşanma davalarının sürdüğü belirtildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Eşini öldürdü, kanlı elleriyle Facebook'tan canlı yayın yaptıEşini öldürdü, kanlı elleriyle Facebook'tan canlı yayın yaptı
'Annen kayıp' demişlerdi! Korkunç sır 14 yıl sonra ortaya kupürle çıktı'Annen kayıp' demişlerdi! Korkunç sır 14 yıl sonra ortaya kupürle çıktı
Restoranda korkunç infaz! Sarallar davasında karar çıktıRestoranda korkunç infaz! Sarallar davasında karar çıktı
Yasak aşk skandalı! Eşini kayınbiraderine öldürttü, ceza indirimi aldıYasak aşk skandalı! Eşini kayınbiraderine öldürttü, ceza indirimi aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Muğla Köyceğiz cinayet Aydın Bozkurt

En Çok Okunan Haberler

Çukur'un genç oyuncusu Harun Kandemir hayatını kaybetti!

Çukur'un genç oyuncusu Harun Kandemir hayatını kaybetti!

Son dakika! Afrin'de şehit sayısı 9'a yükseldi

Son dakika! Afrin'de şehit sayısı 9'a yükseldi

Liseli kıza 6 kişi birden tecavüz etti

Liseli kıza 6 kişi birden tecavüz etti

İbrahim Tatlıses'in kadın hayranıyla zor anları

İbrahim Tatlıses'in kadın hayranıyla zor anları

Mehmet Aslantuğ'dan Hülya Avşar'a ders gibi yanıt!

Mehmet Aslantuğ'dan Hülya Avşar'a ders gibi yanıt!

E-devlet'ten bir sorgulama daha: Alacağınız çıkabilir​!

E-devlet'ten bir sorgulama daha: Alacağınız çıkabilir​!

Okuyucu Yorumları 5 yorum
boşanma dünyanın sonu mu?
Türbanlı sağlık görevlileri yüzünden laik mini etekli kızlarımız iş bulamıyo malesef
Evlenmek haksa boşanmakta haktır..
Bu nedir böyle? İki haberden birisi boşanma, aile içi şiddet, aldatma ve cinayet haberi. Bu ülkede güzel şeyler olsun, güzel haberler okuyalım. Okuduğum haberler içimi kararttı.
bu tur cinayetlerde moda oldu
Diğer Haberler
Hastanede elektrik kesildi, yoğun bakımdaki hastalar başka hastaneye sevk oldu

Hastanede elektrik kesildi, yoğun bakımdaki hastalar başka hastaneye sevk oldu

Elazığ’da ev yangını, bir kişi hastaneye kaldırıldı

Elazığ’da ev yangını, bir kişi hastaneye kaldırıldı

'Sunay Akın ile Görçek' Ordulularla buluştu

'Sunay Akın ile Görçek' Ordulularla buluştu

Narkotik köpeği 'Jill' tampondaki 31 kilo uyuşturucuyu buldu

Narkotik köpeği 'Jill' tampondaki 31 kilo uyuşturucuyu buldu

Gaziantep’te kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziantep’te kaza: 1 ölü, 1 yaralı

O ilde büyük panik! Karantinaya alındı

O ilde büyük panik! Karantinaya alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.