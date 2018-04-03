Karbonmonoksit gazından zehirlenen üniversite öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri’de sobadan sızan gazdan zehirlenen ve yoğun bakımda bir hafta süren yaşam mücadelesini kaybeden üniversite öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı.
26 Mart tarihinde Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Esenyurt Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 22 yaşındaki Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencisi Murat Can Sarıcan ile annesi 63 yaşındaki Semra Sarıcan, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Eve giren 112 ekiplerinin yaptığı muayenede anne Semra Sarıcan’ın hayatını kaybettiği belirlenmişti. Durumu ağır olan Murat Can Sarıcan ise ambulansla kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. Murat Can Sarıcan, bir hafta süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Sarıcan’ın cenazesi, öğle namazını müteakip Huna Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye katılan ailesi ve arkadaşları da gözyaşlarına boğuldu.
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