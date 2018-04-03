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Karbonmonoksit gazından zehirlenen üniversite öğrencisi, yaşam mücadelesini kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 10:35 | Son Güncelleme

Kayseri’de sobadan sızan gazdan zehirlenen üniversite öğrencisi yoğun bakımda bir hafta süren yaşam mücadelesini kaybetti.26 Mart tarihinde Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Esenyurt Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 22 yaşındaki Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencisi Murat Can Sarıcan ile annesi 63 yaşındaki Semra Sarıcan, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.Eve giren 112 ekiplerinin yaptığı muayenede anne Semra Sarıcan’ın hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Kayseri’de sobadan sızan gazdan zehirlenen üniversite öğrencisi yoğun bakımda bir hafta süren yaşam mücadelesini kaybetti.
26 Mart tarihinde Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Esenyurt Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 22 yaşındaki Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencisi Murat Can Sarıcan ile annesi 63 yaşındaki Semra Sarıcan, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Eve giren 112 ekiplerinin yaptığı muayenede anne Semra Sarıcan’ın hayatını kaybettiği belirlenmişti. Durumu ağır olan Murat Can Sarıcan ise ambulansla kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.
22 yaşındaki üniversite öğrencisi Murat Can Sarıcan, bir hafta süren yaşam mücadelesini kaybetti.

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