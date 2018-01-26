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Karda mahsur kalan minibüsteki 12 kişi, 2 saatte kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ | 26.01.2018 19:57 | Son Güncelleme 20 dakika önce

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle köy yolunda mahsur kalan minibüsteki 12 kişi, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Yüksekova ilçesinden Akocak köyüne gitmek için yola çıkan içerisinde sürücü ve 11 yolcunun bulunduğu minibüs, köy yolunda kar yağışı ve tipi nedeniyle kara saplandı. Mahsur kalan yolcular, cep telefonuyla İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekibine ulaşarak yardım istedi. Harekete geçen ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışmayla bölgeye ulaştı. Ekipler, mahsur kalan yolcuları kurtararak köylerine götürdü.

Minibüs sürücüsü Rıdvan Esener, öğlenleyin köye giderken aracın kara saplandığını belirterek, ”Karla mücadele ekiplerine ulaşarak yardım istedik. Ekipler, 2 saat süren çalışmayla bölgeye ulaştı. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

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