Kardak yakınlarında gergin anlar (2)

SAATLERCE BEKLEDİLER
Kardak kayalıklarına yakın bölgede, öğle saatlerinde, Yunan ve Türk sahil güvenlik botların arasında başlayan gerginlik, akşam Yunan botunun geldiği Leros Limanı'na dönmesiyle sona erdi. Öncesinde iki ülkenin botları, Kardak açıklarında, yaklaşık 5 saat boyunca birbirine 50 metre uzaklıkta hareket etmeden bekledi. Yunan botunun bazen hareketlenip, Kardak'a gelmesine, Türk botu hemen önüne geçerek engel oldu. Gerginlik, saat 17.10'da sona erdi. Bölgede, 1 Türk sahil güvenlik botunun bekleyişi sürüyor.
FOTOĞRAFLI
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den hava durumu açıklaması
HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın davasında arbede!
Meral Akşener: Bahçeli bize tavsiye verebilecek konumda değil
AB'den Türkiye'yle ilgili sert çıkış!
Cumhurbaşkanlığı seçimi için flaş hamle
Genç kızı günlerce eve hapsetti! Şiddet uygulayıp, tecavüz etti!
OHAL'de muhalefetin 2019 hesapları
Türkiye'nin konuştuğu olayda 4 yıl sonra flaş karar
17 yaşında ablasını öldürdü! Cezası belli oldu
Fiyatı dudak uçuklattı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum