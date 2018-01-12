Kardak yakınlarında gergin anlar (2)

SAATLERCE BEKLEDİLER

Kardak kayalıklarına yakın bölgede, öğle saatlerinde, Yunan ve Türk sahil güvenlik botların arasında başlayan gerginlik, akşam Yunan botunun geldiği Leros Limanı'na dönmesiyle sona erdi. Öncesinde iki ülkenin botları, Kardak açıklarında, yaklaşık 5 saat boyunca birbirine 50 metre uzaklıkta hareket etmeden bekledi. Yunan botunun bazen hareketlenip, Kardak'a gelmesine, Türk botu hemen önüne geçerek engel oldu. Gerginlik, saat 17.10'da sona erdi. Bölgede, 1 Türk sahil güvenlik botunun bekleyişi sürüyor.

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