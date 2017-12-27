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Kardak'ta yine Yunan tahriki

YAŞAM HABERLERİ | 27.12.2017 17:30 | Son Güncelleme 10 saat önce

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'un Gümüşlük Mahallesi açıklarındaki Kardak kayalıklarına gelmek isteyen ve Türk balıkçıları taciz eden Yunan sahil güvenlik botu ile Yunan balıkçılara, bölgede devriye gezen Türk sahil güvenlik botuyla engelleme yapıldı.

Yunanistan'ın Kilimli (Kalimnos) Adası'ndan gelen bir Yunan sahil güvenlik botu ile 6 Yunan balıkçı teknesi, Kardak kayalıkları yakınlarına gelerek Türk karasularına girmek istedi. Bölgede devriye görevi yapan Türk sahil güvenlik botu ile Yunanlara engelleme yapıldı. Bunun üzerine Yunan sahil güvenlik botu ve balıkçılar bu defa Çavuş Adası açıklarındaki uluslararası sularda avlanan 8 Türk balıkçı teknesinin bulunduğu bölgeye gidip, 100 metre kadar yaklaştı. Burada da Türk sahil güvenlik botuyla engelleme yapılan Yunanlar, kendi kara sularına dönmek zorunda kaldı. Böylelikle bölgede 6 saat süren gerginlik yerini sakinliğe bıraktı. Türk sahil güvenlik botunun Kardak kayalıkları ve çevresindeki devriye görevi sürüyor.

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