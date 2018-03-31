1 / 6 Kardashian kalçası yaptırmak için Türkiye'ye geldi! Sonuç korkunç

25 yaşındaki Jade Stafford, Türkiye'de bir klinikte sırtından yağ aldırmak ve kalçalarına 'Kardashian' estetiği yaptırmak için 3 bin pound ödedi. İşlemin ardından morfine alerjisi olduğu tespit edilen Jade'in ameliyattan sonra 7 gün dinlenmesi tavsiye edildi. Ancak 7 gün hastanede kalmak istemeyen Jade iki gün sonra hastaneden çıktı.