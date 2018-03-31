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Kardashian kalçası yaptırmak için Türkiye'ye geldi! Sonuç korkunç

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2018 19:10 | Son Güncelleme

İngiltere'de yaşayan Jade Stafford, kalça operasyonu geçirmek ve liposuction yaptırmak için Türkiye'de bir klinikle anlaştı.

Operasyonun ardından vücudu anormal bir şekilde morarmaya başladı.

Kardashian kalçası yaptırmak için Türkiye'ye geldi! Sonuç korkunç

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Kardashian kalçası yaptırmak için Türkiye'ye geldi! Sonuç korkunç

Kardashian kalçası yaptırmak için Türkiye'ye geldi! Sonuç korkunç
25 yaşındaki Jade Stafford, Türkiye'de bir klinikte sırtından yağ aldırmak ve kalçalarına 'Kardashian' estetiği yaptırmak için 3 bin pound ödedi. İşlemin ardından morfine alerjisi olduğu tespit edilen Jade'in ameliyattan sonra 7 gün dinlenmesi tavsiye edildi. Ancak 7 gün hastanede kalmak istemeyen Jade iki gün sonra hastaneden çıktı.
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Kardashian kalçası yaptırmak için Türkiye'ye geldi! Sonuç korkunç

Kardashian kalçası yaptırmak için Türkiye'ye geldi! Sonuç korkunç
Jade hastaneden çıkarken düzensiz kalp ritmi ve akciğer sıkıntısı vardı. Genç kadın hastaneden çıktıktan sonra kalça göğüs ve karın bölgesinin tamamı morarmaya başladı.
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Kardashian kalçası yaptırmak için Türkiye'ye geldi! Sonuç korkunç

Kardashian kalçası yaptırmak için Türkiye'ye geldi! Sonuç korkunç
İngiltere'de gittiği doktorlar göğsündeki morarmanın operasyon sırasında kalp krizi geçirmesinin ve doktorların kalp masajı uygulamasının sonucu olabileceğini söyledi.
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Kardashian kalçası yaptırmak için Türkiye'ye geldi! Sonuç korkunç

Kardashian kalçası yaptırmak için Türkiye'ye geldi! Sonuç korkunç
Jade, "İnsanların bana sadece morfine alerjin var diyerek aldatmasından dolayı öfkeliyim" dedi.
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Kardashian kalçası yaptırmak için Türkiye'ye geldi! Sonuç korkunç

Kardashian kalçası yaptırmak için Türkiye'ye geldi! Sonuç korkunç
İstanbul'da bulunan klinik Jade'in iddialarını reddetti.
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Kardashian kalçası yaptırmak için Türkiye'ye geldi! Sonuç korkunç

Kardashian kalçası yaptırmak için Türkiye'ye geldi! Sonuç korkunç
Yapılan açıklamada "10 Mart'ta gerçekleşen operasyonda karın bölgesine liposuction yaptık. Bu morarmaya sebep olabilir. CPR vermek zorunda kalsaydık elbette haberi olurdu" denildi.
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Jade Stafford kalça Kardashian kalçası

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