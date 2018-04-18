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Kardeş kavgası cinayetle bitti: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 02:06 | Son Güncelleme

Elazığ’ın Baskil ilçesinde meydana gelen olayda ağabey, kardeşini tornavida ile öldürdü.Olay, İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Ali Munzuroğlu sokak No:22’deki evde meydana geldi.

Kardeş kavgası cinayetle bitti: 1 ölü

Elazığ’ın Baskil ilçesinde meydana gelen olayda ağabey, kardeşini tornavida ile öldürdü.
Olay, İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Ali Munzuroğlu sokak No:22’deki evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çiftçilikle uğraşan İsmail A.(40) ile ağabeyi M.A. (44) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu M.A., İsmail A’yı tornavida ile yaraladı, kendisi de kesici aletle yaralandı.
Evdekilerin fark ederek haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan İsmail A. ambulansla kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Hafif yaralanan cinayet şüphelisi M.A’da hastanede müdahalesi yapılmasının ardından polis tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kardeş kavgası cinayetle bitti: 1 ölü

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