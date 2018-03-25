Kardeşi tarafından kazara vurulan çocuk son yolculuğuna uğurlandı

Mücahit GÜREL/ÜNYE (Ordu), (DHA)- ORDU'nun Ünye ilçesinde, av tüfeğiyle oyun oynayan kardeşi tarafından kazara vurulup yaşamını yitiren Ebru.K.'nin cenazesi, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
Olay önceki akşam, Ünye ilçesi İnkur Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre okuldan eve gelen Metin ve Suzan K. çiftinin çocukları S.K. (11) evde tüfekle oynarken, silahın kazara ateş alması sonucu ablası Ebru K.'yi (12) vurdu. Başından yaralanan Ebru K. olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük Ebru K.'nin cenazesini otopsi için Ünye Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırdı.
Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından küçük çocuğun cenazesi ailesine teslim edilerek bugün son kez evine getirildi. Burada dua edilip yakınlarından helallik alındı. Ardından Ebru K. için İnkur Fevzi Çakmak Camii'nde öğlen namazı sonrasında cenaze namazı kılındı. Sonrasında cenaze aile kabristanlığında toprağa verildi.
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