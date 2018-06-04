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Kardeşini miras anlaşmazlığı nedeniyle öldürmüş (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2018 18:09 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI Konya'nın Kadınhanı ilçesinde kardeşi Orhan Atılgan'ı (35) tabancayla 7 kez ateş ederek öldüren Osman Atılgan (36) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kardeşini miras anlaşmazlığı nedeniyle öldürmüş (2)

TUTUKLANDI
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde kardeşi Orhan Atılgan'ı (35) tabancayla 7 kez ateş ederek öldüren Osman Atılgan (36) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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