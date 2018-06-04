Kardeşini miras anlaşmazlığı nedeniyle öldürmüş

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'nın Kadınhanı ilçesinde dün gece kardeşi Orhan Atılgan'ı (35) tabancayla 7 kez ateş ederek öldüren Osman Atılgan'ın (36) jandarmadaki sorgusu sürüyor. Osman Atılgan'ın miras anlaşmazlığı nedeniyle cinayeti işlediği, olayın ardından kız kardeşini de telefonla arayarak, 'Orhan'ı vurdum, seni de vurmaya geliyorum' dediği öğrenildi.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Kadınhanı ilçesi Atlantı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hayvancılıkla uğraşan Osman Atılgan, perdeci kardeşi Orhan Atılgan'ın evine gitti. Burada iki kardeş arasında miras anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Osman Atılgan, yanında getirdiği ruhsatsız tabancayla kardeşi Orhan Atılgan'a ateş edip, kaçtı. Vücuduna isabet eden 7 kurşunla ağır yaralanan Orhan Atılgan, kanlar içinde yere yığıldı. Yakınları, jandarma ve sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen Orhan Atılgan, yaşamını yitirdi.

KIZ KARDEŞİNİ DE TEHDİT ETMİŞ

Kısa sürede olay yerine giden Kadınhanı Jandarma Komutanlığı ekipleri, geniş çaplı çalışma başlattı. Jandarma yaptığı araştırmada, kardeşini öldüren Osman Atılgan'ın cinayetin ardından Hacıpirli Mahallesi'nde oturan kız kardeşini de telefonla arayarak "Orhan'ı vurdum, seni de vurmaya geliyorum" dediğini tespit etti. Bunun üzerine jandarma mahalleye giderek geniş güvenlik önlemleri aldı. Jandarma, kız kardeş ile Osman Atılgan'ın saldırma ihtimali olan kişileri güvenlik amacıyla karakoluna götürdü.

Şüpheli Osman Atılgan, jandarma tarafından kısa süre sonra suç aleti tabancayla yakalandı. Osman Atılgan'ın ilk ifadesinde kardeşleriyle arasında miras anlaşmazlığı olduğunu, olayın da bu nedenle meydana geldiğini söylediği öğrenildi. Osman Atılgan'ın, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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