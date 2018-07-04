'Kardeşini neden dövdün?' diyen babasını bıçaklayarak öldürdü (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Karaman'da, kardeşini dövdüğü gerekçesiyle kendisine tepki gösteren babası Fatih Kavas'ı (45) kalbinden bıçaklayarak, öldüren A.K. (17), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.K.'nin, sorgusunda babasını, kendisine palaskayla vurmaya çalıştığı için bıçakladığını ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI



