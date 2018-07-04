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'Kardeşini neden dövdün?' diyen babasını bıçaklayarak öldürdü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2018 16:23 | Son Güncelleme

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Karaman'da, kardeşini dövdüğü gerekçesiyle kendisine tepki gösteren babası Fatih Kavas'ı (45) kalbinden bıçaklayarak, öldüren A.K.

'Kardeşini neden dövdün?' diyen babasını bıçaklayarak öldürdü (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Karaman'da, kardeşini dövdüğü gerekçesiyle kendisine tepki gösteren babası Fatih Kavas'ı (45) kalbinden bıçaklayarak, öldüren A.K. (17), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.K.'nin, sorgusunda babasını, kendisine palaskayla vurmaya çalıştığı için bıçakladığını ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

'Kardeşini neden dövdün?' diyen babasını bıçaklayarak öldürdü (2)

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