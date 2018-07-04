HABER

'Kardeşini neden dövdün?' diyen babasını bıçaklayarak öldürdü (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2018 19:52 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI Karaman'da, kardeşini dövdüğü gerekçesiyle kendisine tepki gösteren babası Fatih Kavas'ı (45) kalbinden bıçaklayarak, öldüren A.K.

'Kardeşini neden dövdün?' diyen babasını bıçaklayarak öldürdü (3)

TUTUKLANDI
Karaman'da, kardeşini dövdüğü gerekçesiyle kendisine tepki gösteren babası Fatih Kavas'ı (45) kalbinden bıçaklayarak, öldüren A.K. (17), çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
TOPRAĞA VERİLDİ
Öte yandan oğlu tarafından öldürülen baba Fatih Kavas'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Kavas'ın cenazesi ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Karaman Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

FOTOĞRAFLI

'Kardeşini neden dövdün?' diyen babasını bıçaklayarak öldürdü (3)'Kardeşini neden dövdün?' diyen babasını bıçaklayarak öldürdü (3)

PARTNERCildinizden çok şikayet ediyorsanız bu haber tam size göre!Cildinizden çok şikayet ediyorsanız bu haber tam size göre!
Ayağı kesilen köpek tedaviye alındıAyağı kesilen köpek tedaviye alındı
Zonguldak'ta kadınlar, çocuk cinayetlerini protesto ettiZonguldak'ta kadınlar, çocuk cinayetlerini protesto etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nagehan Alçı: Hayrola Muharrem Bey?

Nagehan Alçı: Hayrola Muharrem Bey?

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Denizdeki cesedin yanı başında hiçbir şey yokmuş gibi yüzmeye devam ettiler

Denizdeki cesedin yanı başında hiçbir şey yokmuş gibi yüzmeye devam ettiler

Arabada fuhuşun sonu kötü bitti

Arabada fuhuşun sonu kötü bitti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Konya'nın Yunak ilçesinde büyük panik! Gördüğünüzde kaçın!

Konya'nın Yunak ilçesinde büyük panik! Gördüğünüzde kaçın!

Siirt’in Pervari ilçesinde kaybolan 15 yaşındaki Mehmet Salih Oral'dan iyi haber

Siirt’in Pervari ilçesinde kaybolan 15 yaşındaki Mehmet Salih Oral'dan iyi haber

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kaybolan 14 yaşındaki Yusuf Yılmaz'ın yeri teşhis edildi

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kaybolan 14 yaşındaki Yusuf Yılmaz'ın yeri teşhis edildi

Samsun'da yardımlaşma derneği başkanı Songül Saygılı'nın Terrier cinsi köpeğini güpegündüz çaldılar!

Samsun'da yardımlaşma derneği başkanı Songül Saygılı'nın Terrier cinsi köpeğini güpegündüz çaldılar!

Batman'da 1,5 yaşındaki Berfin Ramazanoğlu'nun yuttuğu pil operasyonla alındı!

Batman'da 1,5 yaşındaki Berfin Ramazanoğlu'nun yuttuğu pil operasyonla alındı!

Gaziantep'te iğrenç olay! 2 erkek çocuğa cinsel tacizde bulunan yaşlı adamı mahalleli linç etmek istedi!

Gaziantep'te iğrenç olay! 2 erkek çocuğa cinsel tacizde bulunan yaşlı adamı mahalleli linç etmek istedi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.