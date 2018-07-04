'Kardeşini neden dövdün?' diyen babasını bıçaklayarak öldürdü (3)

TUTUKLANDI

Karaman'da, kardeşini dövdüğü gerekçesiyle kendisine tepki gösteren babası Fatih Kavas'ı (45) kalbinden bıçaklayarak, öldüren A.K. (17), çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Öte yandan oğlu tarafından öldürülen baba Fatih Kavas'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Kavas'ın cenazesi ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Karaman Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

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