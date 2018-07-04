'Kardeşini neden dövdün?' diyen babasını bıçaklayarak öldürdü

Muammer ŞEN/KARAMAN,(DHA)- KARAMAN'da kardeşini döven 17 yaşındaki A.K., bu nedenle kendisine tepki gösteren babası Fatih Kavas'ı (45) kalbinden bıçaklayarak öldürdü.
Olay, saat 22.00 sıralarında Sümer Mahallesi 1309 Sokak'ta meydana geldi. A.K., gündüz saatlerinde 12-13 yaşlarındaki kardeşi Ö.F.K.'yi dövüp, sandalyeyle başına vurarak yaraladı. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan Ö.F.K., müdahalenin ardından tekrar eve götürüldü. Akşam eve geldiğinde olayı öğrenen belediye işçisi baba Fatih Kavas, A.K.'ye, 'Neyi paylaşamıyorsunuz, neden dövdün çocuğu?' diyerek tepki gösterdi. A.K., bu kez de mutfaktan kaptığı bıçağı babasının kalbine sapladı. Aile fertlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fatih Kavas ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
SEDYE ÜZERİNDE KALP MASAJI
Acil servisteki müdahalenin ardından Fatih Kavas ameliyathaneye alındı. Bu sırada kalbi duran Kavas'a, sağlık memuru Kazım Hamurcu sedyenin üzerine çıkarak kalp masajı yaptı. Ameliyathanede 3 saat müdahale edilen Fatih Kavas, kurtarılamadı. Hastanede gözyaşlarını tutamayan oğlu Ö.F.K. ise yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi.
Kaçan A.K. ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Yeni kabine ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu
Son dakika! İzmir'deki kayıp Rüya bebek bulundu
AFP duyurdu... Merkel'den 'savaş' tehdidi!
AK Parti'nin Meclis Başkanı kim olacak? Kritik gelişme
İzmir'de alarm! Herkes bu iğrenç adamı arıyor
Doğu Berlin'in bir köşesini kendisine ayıran Yozgatlı Osman Dede'nin öyküsü
Karaman'da korkunç olay! Kardeşini dövdü, babasını öldürdü
Sokakta aşka geldiler!
Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı, çocuklarını ve eşini kaybetti
YKS tercih kılavuzu 2018 yayınlandı
1 çocuk annesi öğretmen arabada öğrencisiyle basıldı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum