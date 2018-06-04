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Kardeşini öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2018 00:54 | Son Güncelleme

KONYA'nın Kadınhanı ilçesinde Osman Atılgan (55), kardeşi Orhan Atılgan'ı (48) tabancayla göğsünden vurup öldürdü, ardından da jandarmaya teslim oldu.  Olay, saat 23.30 sıralarında Kadınhanı ilçesi Atlantı Mahallesi'nde meydana geldi.

Hatice Ebru KOYUNCU/KADINHANI (Konya), (DHA)- KONYA'nın Kadınhanı ilçesinde Osman Atılgan (55), kardeşi Orhan Atılgan'ı (48) tabancayla göğsünden vurup öldürdü, ardından da jandarmaya teslim oldu.
Olay, saat 23.30 sıralarında Kadınhanı ilçesi Atlantı Mahallesi'nde meydana geldi. Osman Atılgan, kardeşi Orhan Atılgan'ın evine gitti. Burada iki kardeş arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Osman Atılgan, tabancayla kardeşi Orhan Atılgan'ın üzerine ateş açtı. Göğsünden yaralanan Orhan Atılgan, kanlar içinde yere yığıldı. Yakınları jandarma ve sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen Orhan Atılgan, yaşamını yitirdi. Zanlı Osman Atılgan ise olaydan sonra jandarmaya gidip teslim oldu.

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