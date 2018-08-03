Kardeşini terk eden eniştesini öldürdü

Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA) - ADANA'nın Ceyhan ilçesinde Üzeyir A. (29), eniştesi Erkan Kaplan'ı (32), kız kardeşini terk ettiği iddiasıyla av tüfeğiyle vurarak, öldürdü.
Olay, gece saatlerinde, D- 400 yolu Kösreli Mahallesi'nin yol ayrımında meydana geldi. Boşanmak istediği eşiyle yaşadığı evden ayrılan Erkan Kaplan, kayınbiraderi Üzeyir A. ile sokakta buluştu. İkili boşanma konusunu konuşurken, tartışmaya başladı. Tartışma büyüyüp, kavgaya dönüşürken Üzeyir A., aracından aldığı av tüfeğiyle Kaplan'a art arda ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Kaplan, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Kaplan, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Erkan Kaplan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kaplan'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Üzeyir A., gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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