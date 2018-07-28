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Kardeşinin intihar ettiği yerde yaşamına son verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2018 14:32 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde Şerif Ali C. (42), geçen yıl kardeşinin intihar ettiği yerde av tüfeğiyle kendini vurdu.

Kardeşinin intihar ettiği yerde yaşamına son verdi

Alper ÇOBANOĞLU/SAVAŞTEPE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde Şerif Ali C. (42), geçen yıl kardeşinin intihar ettiği yerde av tüfeğiyle kendini vurdu. Şerif Ali C., olay yerinde öldü.
Olay, saat 10.00 sıralarında Savaştepe'nin kırsal mahallesi Tavşancık'ta meydana geldi. Akli dengesi yerinde olmadığı ileri sürülen Şerif Ali C., tek başına yaşadığı evin önünde tek kırma diye tabir edilen ruhsatsız av tüfeğini kendine doğrultup, tetiği çekti. Tüfek sesini duyan mahalle sakinleri, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi.
Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Şerif Ali C.'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Şerif Ali C.'nin cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Şerif Ali C.'nin kardeşi Servet C.'nin de geçen yıl aynı yerde yine av tüfeği ile karın bölgesinden kendini vurarak intihar ettiği ifade edildi.
Savaştepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

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Kardeşinin intihar ettiği yerde yaşamına son verdiKardeşinin intihar ettiği yerde yaşamına son verdiKardeşinin intihar ettiği yerde yaşamına son verdi

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