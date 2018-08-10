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Kardeşinin kazara ölümüne neden olan genç adliyede (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2018 16:49 | Son Güncelleme

SERBEST BIRAKILDI Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir ağılda dedesine ait av tüfeğiyle üvey kardeşi Efecan Yalçın'ı (13) iddiaya göre, kazara başından vurarak öldüren Metehan K., sevk edildiği adliyede 'Konut dışına çıkmama tedbiri ve yurt dışına çıkış yasağı' konularak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kardeşinin kazara ölümüne neden olan genç adliyede (2)

SERBEST BIRAKILDI
Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir ağılda dedesine ait av tüfeğiyle üvey kardeşi Efecan Yalçın'ı (13) iddiaya göre, kazara başından vurarak öldüren Metehan K., sevk edildiği adliyede 'Konut dışına çıkmama tedbiri ve yurt dışına çıkış yasağı' konularak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Metehan K.'nın nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde, ağıla son günlerde tilki girdiğini, önlem amaçlı silahı eline aldığını, silahın kazayla ateşlenmesi sonucu üvey kardeşini vurduğunu söylediği öğrenildi.
Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)
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Kardeşinin kazara ölümüne neden olan genç adliyede (2)Kardeşinin kazara ölümüne neden olan genç adliyede (2)

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