Kardeşlerin birbirine vurarak oynadığı piller patladı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA) - KARAMAN'ın Başyayla ilçesinde, televizyon kumandasından çıkarıp, birbirine vurdukları pillerin patlaması sonucu Mehmet Can Çakır (15) gözünden, kardeşi Abdulkadir Çakır (12) ise elinden yaralandı. Hastaneye kaldırılan kardeşlerden Mehmet Can'ın görme kaybı riski bulunduğu belirtildi.
Olay, dün, ilçeye bağlı Kışla köyünde meydana geldi. Mehmet Can ile kardeşi Abdulkadir Çakır, evde birlikte oynarken, televizyon kumandasındaki pilleri çıkardı. Çakır kardeşlerin birbirine vurduğu piller patladı. Patlama sonucu Mehmet Can gözünden, kardeşi Abdulkadir de elinden yaralandı. İki kardeş, yakınları tarafından Ermenek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan kardeşlerden Mehmet Can Çakır'ın görme kaybı riski taşıdığı, daha kapsamlı tedavi için Ankara Numune Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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