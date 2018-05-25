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Kardeşlerin miras kavgası kanlı bitti

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2018 13:23 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'da, kardeşler arasında miras yüzünden çıkan kavgada, M.A., ağabeyi B.A.'yı tabancayla göğsünden vurup, yaraladı.

Kardeşlerin miras kavgası kanlı bitti

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR'da, kardeşler arasında miras yüzünden çıkan kavgada, M.A., ağabeyi B.A.'yı tabancayla göğsünden vurup, yaraladı.
Merkeze bağlı Büyükkalecik beldesinde miras yüzünden aralarında husumet bulunan M.A. ve ağabeyi B.A., dün öğle saatlerinde tartıştı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine M.A., üzerinde taşıdığı tabancayla ağabeyi B.A.'yı göğsünden vurdu. Ağır yaralanan B.A. için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği B.A., ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. B.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan M.A. ise işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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