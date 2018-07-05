HABER

Kardeşlerin yol kavgası kanlı bitti

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2018 02:37 | Son Güncelleme

İzmir'in Beydağ ilçesinde babalarından kalma arazinden yol geçirip-geçirmeme konusunda birbirleriyle tartışan iki kardeşin kavgasında kan aktı. Ağabeyi kardeşine 8 el ateş ederek öldürdü.

Kardeşlerin yol kavgası kanlı bitti

Olay, saat 20.00 sularında Beydağ Yağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. İki kardeşe 3 yıl önce babalarından kalan araziden yol geçirilmesini isteyen ağabeyi Şerafettin Kır ile yolun araziden geçirilmesini istemeyen kardeşi Veli Kır arasında tartışma çıktı. İki kardeş bir türlü uzlaşamazken tartışma kavgaya dönüştü.

8 EL ATEŞ EDEREK ÖLDÜRDÜ

Kavganın büyümesinin ardından ağabeyi Şerafettin Kır, belinden çıkardığı silahla kardeşi Veli Kır'a (43) 8 el ateş ederek öldürdü. Yaşanan olayın ardından silah seslerini duyan komşular jandarmaya haber verdi. Olay yerine sağlık ekipleri de sevk edilirken, Veli Kır'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kardeşini vurduktan sonra olay yerinden kaçan Şerafettin Kır kısa süre sonra yakalanarak gözaltına altındı.

Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Veli Kır'ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

(İHA)

PARTNERKraliçenin kocasıyla ilk gecesini yazdı: Hizmetçileri bile biliyorduKraliçenin kocasıyla ilk gecesini yazdı: Hizmetçileri bile biliyordu
İçtikleri tütünden etkilenen 3 arkadaş hastanelik olduİçtikleri tütünden etkilenen 3 arkadaş hastanelik oldu
Kazada hayatını kaybeden küçük çocuğun son sözleri yürek burktuKazada hayatını kaybeden küçük çocuğun son sözleri yürek burktu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
izmir Beydağ Kardeş kavgası kardeşini öldürdü Silahlı kavga

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Eren Erdem'den cezaevinden çok sert mesaj: İnsanlık suçu

Eren Erdem'den cezaevinden çok sert mesaj: İnsanlık suçu

Sakarya’da fuhuş operasyonu! İkisi travesti olmak üzere çok sayıda hayat kadını...

Sakarya’da fuhuş operasyonu! İkisi travesti olmak üzere çok sayıda hayat kadını...

Konya'nın Yunak ilçesinde büyük panik! Gördüğünüzde kaçın!

Konya'nın Yunak ilçesinde büyük panik! Gördüğünüzde kaçın!

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

YSK'nın açıkladığı 24 Haziran seçim sonuçlarında AK Parti sürprizi

YSK'nın açıkladığı 24 Haziran seçim sonuçlarında AK Parti sürprizi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İçtikleri tütünden etkilenen 3 arkadaş hastanelik oldu

İçtikleri tütünden etkilenen 3 arkadaş hastanelik oldu

Kazada hayatını kaybeden küçük çocuğun son sözleri yürek burktu

Kazada hayatını kaybeden küçük çocuğun son sözleri yürek burktu

Sakarya'da 'pire için yorgan yakmak' atasözü gerçek oldu

Sakarya'da 'pire için yorgan yakmak' atasözü gerçek oldu

Sakarya’da fuhuş operasyonu! İkisi travesti olmak üzere çok sayıda hayat kadını...

Sakarya’da fuhuş operasyonu! İkisi travesti olmak üzere çok sayıda hayat kadını...

Konya'nın Yunak ilçesinde büyük panik! Gördüğünüzde kaçın!

Konya'nın Yunak ilçesinde büyük panik! Gördüğünüzde kaçın!

Siirt’in Pervari ilçesinde kaybolan 15 yaşındaki Mehmet Salih Oral'dan iyi haber

Siirt’in Pervari ilçesinde kaybolan 15 yaşındaki Mehmet Salih Oral'dan iyi haber

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.