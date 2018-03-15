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Kargo araçlarında kaçak sigara ve tütün ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 17:31 | Son Güncelleme

Bolu’da, polis ekiplerinin 2 farklı kargo aracında yaptıkları aramada, çuval, zeytin tenekesi, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve fırınların içine gizlenmiş binlerce paket kaçak sigara, pipo ve nargile tütünü ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu üzerinde yaptıkları uygulama sırasında doğu illerinden İstanbul’a seyir halinde olan 2 adet kargo kamyonunu durdurdu.Kargo kamyonlarında yapılan aramada, araçlarda bulunan zeytin tenekesi, çamaşır makinesi ve fırınların içine gizlenmiş 14 bin 890 adet kaçak sigara, bin 460 paket kaçak pipo tütünü ve 98 paket kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Bolu’da, polis ekiplerinin 2 farklı kargo aracında yaptıkları aramada, çuval, zeytin tenekesi, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve fırınların içine gizlenmiş binlerce paket kaçak sigara, pipo ve nargile tütünü ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu üzerinde yaptıkları uygulama sırasında doğu illerinden İstanbul’a seyir halinde olan 2 adet kargo kamyonunu durdurdu.
Kargo kamyonlarında yapılan aramada, araçlarda bulunan zeytin tenekesi, çamaşır makinesi ve fırınların içine gizlenmiş 14 bin 890 adet kaçak sigara, bin 460 paket kaçak pipo tütünü ve 98 paket kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak sigara ve tütünlerin piyasa değerinin 210 bin lira olduğu belirlendi.
Ele geçirilen kaçak ürünlere el konulurken, kargo göndericileri ve alıcılarının tespit edilmesi için çalışma başlattı.

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