Kargo araçlarından 2 ton kaçak tütün ele geçirildi

Kayseri’de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada arama yapılan 2 kargo aracından 2 ton kaçak tütün ve 2 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Bünyan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından müşterek icra edilen arama faaliyeti sonucunda 2 kargo aracında arama yapıldı. Yapılan aramada; 2 ton kıyılmış tütün ile 2 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak şüpheliler hakkında Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile adli ve idari işlem başlatıldı.
Ayrıca, jandarma tarafından kaçakçılık yapanlara karşı mücadele kararlılıkla süreceği bildirildi.
Fransa'dan son dakika açıklama: Yeni operasyon amacımız yok!
Çiftlik Bank'ın depolarına baskın! Bulunanlar herkesi şoke etti
Kosova'da MİT depremi! Bir bakan ve istihbarat şefi kovuldu
Tüyler ürperten olayda yeni gelişme!
Bekaretini satışa çıkardığı anda talipleri sıraya girdi! 2 politikacı, 1 ünlü şarkıcı onun peşinde
Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin
Fuhuş yaparken yakalandılar!
GetContact uygulamasıyla ilgili son dakika gelişmesi! Erişim engeli
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Özgür Özel tarif etti
Evinde beslediği hayvanlara yem oldu!
Getcontact ile ilgili bomba gelişme: iPhone ve Android cihazların uygulama mağazalarından silindi
Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı
Okuyucu Yorumları 0 yorum