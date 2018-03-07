Kargo eşyası taşıyan tırdan binlerce paket kaçak sigara çıktı

Bolu’da, bir kargo firmasının eşyalarını taşıyan tırda yapılan aramada binlerce paket kaçak sigara ve pipo tütünü ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kaçakçılığın önlenmesi ve takibine yönelik TEM Otoyolu’nda yapılan uygulamada, Diyarbakır’dan İstanbul’a gitmekte olan tır durduruldu. Bir kargo firmasının eşyalarını taşıyan tırda ekiplerin yaptığı aramada, çeşitli kargolar içerisine gizlenmiş vaziyette 7 bin 350 paket kaçak sigara ile 2 bin 153 paket kaçak pipo tütünü ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak sigara ve pipo tütünlerine el konulurken, kargoların göndericileri ve alıcılarının bulunması için çalışma başlatıldı.