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Kargo götürdüğü kadınlara cinsel organını gösterdiği iddiasıyla tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2018 15:49 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, kadınlara cinsel organını göstererek tacizde bulunduğu iddia edilen kargo firması çalışanı T.D.

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, kadınlara cinsel organını göstererek tacizde bulunduğu iddia edilen kargo firması çalışanı T.D. (19), tutuklandı.
Gölcük Piyalepaşa Mahallesi'nde oturan bir kadın, dün polis merkezine giderek, kargo firması çalışanının tacizde bulunduğunu belirterek şikayetçi oldu. Kadın, kapı zilinin çaldığını, açtığında karşısında kargo firması çalışanını gördüğünü, şahsın elindeki kargo paketini cinsel organı bölgesinde tuttuğunu, kargoyu kime getirdiğini sorduğunda paketi aşağıya indirdiğini ve fermuarının arasından cinsel organını gördüğünü, şahsı kovup kapıyı kapattığını söyledi.
Kadının şikayette bulunduğu sırada bir başka kadın daha polis merkezine gelerek aynı kişi hakkında şikayette bulundu. Şehitler Mahallesi'nde oturan kadın şikayetinde, kargo çalışanının evine sipariş ettiği yatağı getirdiğini, isterse evinin içine kadar yardımcı olabileceğini, ancak kendisinin kabul etmediğini, 5-10 dakika sonra tekrar gelip kapıyı çaldığını, fermuarı açık bir şekilde cinsel organını gösterdiğini ve korkup kapıyı kapattığını söyledi.
Şikayetler üzerine polis, kargo firması çalışanını yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.D. tutuklandı.

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