Kargo şirketine uyuşturucu operasyonu

Haber : Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA İstanbul'da bir kargo şirketine düzenlenen operasyonda Kanada'ya gönderilmek üzere hazırlanmış uyuşturucu ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine geçtiğimiz perşembe günü Başakşehir'de bir kargo şirketine operasyon düzenledi. Kargo şirketinde yapılan operasyonda Kanada'ya gönderilmek üzere koliye konulmuş ve pestil görünümü verilmiş 3588 gram afyon sakızı ele geçirildi.
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